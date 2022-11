Bologna antagonista appende fantoccio della Meloni, per il Prefetto rimarrà fatto isolato

La Lega vuole che siano cacciati dall’Università di Bologna gli esponenti dei collettivi che ieri sera hanno esposto il fantoccio di Giorgia Meloni a testa in giù. “Condanniamo con fermezza gli atti di terribile violenza verso il premier Meloni”, fanno sapere i consiglieri comunali bolognesi del Carroccio e la sezione cittadina del partito. “Non è la prima volta che, sempre i soliti, si rendono artefici di simili nefandezze“, ad esempio Salvini “a testa in giù alcuni anni fa”. Ora “pretendiamo non solo la loro identificazione ma anche che vengano espulsi dalla nostra Università e che ripaghino gli ingenti danni per i continui imbrattamenti”. Fratelli d’Italia intanto non si accontenta della condanna del sindaco Matteo Lepore e dei vertici Pd.“Davanti ad aggressioni di inaudita violenza come quella di ieri sera- afferma il consigliere comunale Fdi Stefano Cavedagna- non bastano più le parole della Giunta e della coalizione di centrosinistra.Dopo un atto palesemente intimidatorio come questo ci aspettiamo che tutta la maggioranza (Coalizione Civica compresa) e la giunta prendano concretamente le distanze dai collettivi di estrema sinistra che ormai da troppo tempo tengono sotto scacco la città con occupazioni abusive e manifestazioni i cui partecipanti dimostra una deriva violenta davvero preoccupante”. Serve insomma “risolutezza”, altrimenti “quanto accaduto ieri sarà solo l’inizio di una escalation i cui esiti saranno drammatici per tutta la cittadinanza”.