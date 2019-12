'Bologna, sindaco porta regali ai parenti con l'auto del Comune'

Fratelli d'Italia torna all'attacco del sindaco di Bologna, Virginio Merola, accusandolo di aver utilizzato la Volvo in uso al Comune in comodato gratuito per portare i regali di Natale a dei parenti. A documentare questo 'uso improprio di risorse pubbliche - afferma in conferenza stampa il candidato di Fdi alle regionali Lorenzo Tomassini - è un video che abbiamo ricevuto da un cittadino che aveva seguito la nostra inchiesta di qualche mese fa sull'utilizzo dell'auto pubblica da parte del sindaco'. Video in cui 'si vede Merola che scarica dei pacchi dono in una via di Bologna, in zona San Donato, e li porta in un palazzo in cui, dalle indagini che abbiamo condotto, è emerso che abitano dei suoi parenti'. Dunque, attacca Tomassini, il primo cittadino 'dovrebbe spiegare perchè usa un'auto del Comune, che funziona con benzina pagata da tutti i cittadini, per questioni private', e soprattutto 'dovrebbe dimettersi, perchè questo gesto rivela l'arroganza di un amministratore che in pubblico catechizza i cittadini affermando che bisogna usare i mezzi pubblici, ma in privato si comporta in maniera opposta, peraltro a spese degli stessi cittadini'.Ora, chiosa l'esponente di Fdi, 'chiederemo ai nostri consiglieri comunali di fare le verifiche del caso, dato che per usare quell'auto serve un'autorizzazione da parte di un dirigente', anche per 'capire se questo sia stato un caso isolato, oppure se il sindaco usi abitualmente quell'auto per scopi privati'. In quest'ultimo caso, annuncia Tomassini, 'mi vedrò costretto a presentare un esposto all'Autorità giudiziaria, perchè potremmo trovarci di fronte a un caso di peculato'. Non manca, infine, un invito al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a 'dirci come giudichi l'operato del sindaco e se in Regione avvengano fatti simili. Noi pensiamo di no, ma vorremmo essere rassicurati sulla questione'.