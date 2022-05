Ricucire lo strappo tra comune e cittadini, la sfida di Laura Gelatti per Bomporto

Obiettivo fondante dell’azione politica della Lista civica “Noi Bomporto” è la ricucitura del rapporto di fiducia tra la cittadinanza e la sua amministrazione comunale anche a seguito delle dimissioni del sindaco PD Angelo Giovannini'Veniamo da anni difficili e turbolenti, ma qui a Bomporto esiste anche una stanchezza tutta locale e figlia del logorato rapporto tra un’amministrazione che governa ininterrotta da oltre settant’anni, con le stesse facce e le stesse pesantezze, e i cittadini che in cuor loro sperano in qualcosa di nuovo e di diverso. Questo qualcosa richiede fiducia nell’alternativa, che Noi Bomporto intendiamo offrire con impegno, serietà, trasparenza e passione'.raccoglie l'appoggio dell'intero centro-destra formato da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con L'italia e si candida a guidare Bomporto, comune commissariato dopo le dimissioni del sindaco.Oggi la presentazione della lista alla presenza dei candidati, tra cui spiccano due consiglieri comunali di lungo corso. Uno di questi, Roberto Bevini, per tre volte consigliere d'opposizione, ricoprirebbe la carica di Vicesindaco in caso di vittoria. Secondo consigliere uscente e ricandidato, Roberto Garuti, attuale vicepresidente Confagricoltura Modena.Condivisione, trasparenza, efficienza e produttività, le parole con cui Laura Gelati incornicia i punti del programma 'in palese e netta contrapposizione - sottolinea - con le recenti discutibili scelte operate dall’amministrazione uscente'1) creazione di un Centro Polifunzionale Multisede cittadino capace di aggregare diverse fasce di popolazione;2) riduzione ponderata delle tasse locali sulle attività economiche;3) reale manutenzione del territorio, in particolare delle aree verdi, e cura della bellezza;4) semplificazione della macchina comunale.Consigliere comunale uscente di Noi con l'Italia, impiegato commerciale, presidente dell'associazione Giocasport, vicepresidente del Consiglio di istituto già consigliere in tre precedenti legislature.Già dipendente della Banca popolare di Bomporto, annovera importanti esperienze nel settore della chimica, ha svolto attività di import dagli Stati uniti, copre la carica di vice presidente di Confagricoltura Modena e di Fruit Modena Group e conduce l'azienda agricola di famiglia assieme al figlio.E' stato consigliere comunale a Bomporto e Bastiglia per diverse legislature.Consulente aziendale su materie fiscali e finanziarie.Componente, in pensione, della Polizia di Stato e consigliere comunale uscente in veste di capogruppo.Educatrice e docente.Agronomo iscritto all'ordine e tecnico di campagna.Laureato in economia e commercio, ex bancario, in pensione. Svolge volontariato per la scuola materna di Bomporto.operaio settore automotive.Diplomata in costruzioni ambiente e territorio, è una studentessa universitaria in ingegneria civile.Collabora con uno studio professionale di geometri.Imprenditore edile. Dal 2017 al 2021 presidente dell'associazione dei commercianti Porto delle idee, già consigliere dell'opposizione nel primo mandato di Borghi.Volontario della protezione civile da circa 20 anni, da sempre impegnato nel volontariato e nello sport e attento alle esigenze della comunità.Impiegata commerciale in ambito cartotecnico, madre di due figli adolescenti, appassionata di sport.Corcione Sara (Cento, 14/02/1994)Laureata in giurisprudenza, dipendente Unicredit.Escluse soprese dell'ultima ora, con la candidatura di Laura Gelatti, con la lista 'Noi Bomporto', si completa la rosa dei candidati in competizione per le prossime elezioni amministrative. Sostenuta dal centro sinistra correrà anche Tania Meschiari, con la lista ‘Bomporto Solara Sorbara Insieme’ e il candidato Salvatore Milone, con la lista Idee in Movimento, sostenuta dal Movimento 5 stelle.