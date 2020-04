Bonaccini come Romeo: discorso del balcone che impone le mascherine

'Per chi dubitava avessi davvero risposto alla signora alla finestra, al termine della conferenza stampa ieri a Piacenza. A proposito di mascherine'. Con questo commento il governatoresui social pubblica il suo dialogo con una signora al balcone ieri a Piacenza. In quel dialogo Bonaccini ha dato notizia della volontà della Regione Emilia Romagna di rendere le mascherine obbligatorie per tutti per fare fronte alla emergenza coronavirus.Insomma Bonaccinicome Romeo dialoga con la sua improvvisata Giulietta e annuncia una svolta che cambierà la vita di tutti gli emiliano romagnoli. 'Sto pensando che se non lo fa il Governo, la Regione renderà obbligatorio l'utilizzo' - ha detto il governatore.Ricordiamo che sulla efficacia delle mascherine in luoghi aperti la scienza si è divisa è pochi giorni fa l'Oms ha parlato apertamente di una misura controproducente ('L'uso esteso di mascherine da parte di persone sane nell'ambiente della comunità non è supportato da prove e comporta incertezze e rischi. Non esistono al momento evidenze secondo cui indossare una mascherina (sia medica che di altro tipo) da parte di tutta la comunità possa impedire la trasmissione di infezione da virus respiratori, incluso Covid-19').Senza calcolare che i 4 milioni di mascherine promesse d Bonaccini (considerando che sono monouso) sono una misura che di fatto coprirebbe le esigenze di poco più di una giornata della popolazione emiliano-romagnola (4,4 milioni di abitanti).