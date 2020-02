Bonaccini: 'Coronavirus, servono più fondi'

'Abbiamo ratificato delle decisioni che il governo e la Protezione civile hanno preso in queste settimane e che noi abbiamo condiviso sull'. Noi abbiamo chiesto soltanto di aggiungere più fondi per gli interventi e le spese per la prevenzione. C'è tutta una filiera di prevenzione che è stata messa in campo e che mi pare stia funzionando'. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle regioni e dell'Emilia-Romagnaal termine della riunione di oggi.