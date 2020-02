Bonaccini sbeffeggia Salvini: 'Borgonzoni si dimette o no da Senato?'

'Adesso sta per partire la nuova legislatura, e ti assicuro che lavoreremo con ancor più impegno e passione per un’Emilia-Romagna ancora più forte e più giusta. Servirà anche il contributo dell’opposizione, che auspico fortemente, perché le critiche e il confronto sul merito di ogni proposta è ciò che davvero serve in ogni organismo rappresentativo, a beneficio dell’intera comunità che siamo chiamati a rappresentare - afferma Bonaccini scrivendo direttamente a Salvini -. Al contrario, puoi decidere di continuare a citare mie presunte menzogne che nemmeno in campagna elettorale vi sono servite, ma sarebbe solo un’occasione persa. Piuttosto sulla coerenza...' E qui il richiamo alle promesse mancate della Borgonzoni.

'Sono certo che vi comporterete con coerenza, a partire dal fatto chesceglierà senz'altro di restare a guidare l’opposizione in Consiglio regionale. Lo avevate pubblicamente promesso in campagna elettorale e non ho quindi dubbi che si dimetterà da senatrice e sceglierà di essere consigliera regionale, essendo le due cariche incompatibili. Vi ha fatto onore quell'annuncio in campagna elettorale, dimostrando di anteporre l'Emilia-Romagna alle ragioni di partito e alle convenienze personali. Sarà così Matteo, non è vero?'. 'Mi dimetterò da senatrice' - aveva detto la Borgonzoni, ma con ogni probabilità resterà a Roma. E allora Bonaccini alla vigilia della prima assemblea regionale (28 febbraio) sbeffeggia il leader del Carroccio.