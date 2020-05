Bonus bici e rimborsi per titoli di viaggio non utilizzati

Dal 4 maggio si può avere un rimborso del 60 per cento del prezzo di acquisto di biciclette, monopattini elettrici, hoverboard e segway. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL Rilancio, il bonus bici 2020 è diventato ufficiale, anche se ancora mancano i decreti attuativi. Il funzionamento, però, è stato spiegato dal Ministero dei Trasporti e dal Ministero dell’Ambiente, i due dicasteri che hanno promosso il bonus mobilità per incentivare l’acquisto di mezzi per la micromobilità personale nelle grandi città.Rimborsi, dopo il periodo di lock down previsti anche per titoli di viaggio e abbonamenti per il trasporto pubblico che la quarantena ha impedito di utilizzare. Facciamo il punto su queste novità che accompagnano la fase 2 dell'emergenza con Chiara de Dominici di U.Di.Con Emilia Romagna nell'appuntamento settimanale de Lo Spazio che saSpazio informativo in collaborazione con U.Di.Con. Emilia-Romagna 'realizzato nell'ambito del Programma generale di intervento della Regione Emilia-Romagna con l'utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico. Ripartizione 2018'.