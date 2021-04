Bosco in fiamme a Lama Mocogno: in volo anche un Canadair

Vigili del Fuoco impegnati per tutto il pomeriggio per arginare il fronte di fuoco generato in un area boschiva nel comune di Lama Mocogno. Sul posto stanno ancora operando squadre a terra supportate dall'elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco Emilia Romagna e un Canadair della flotta nazionale. L'incendio è stato circoscritto nel corso di poche ore ma ora proseguono le operazioni di bonifica con personale a terra e lanci acqua. Non ancora quantificata la superfice coinvolta.