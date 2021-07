Bottura: 'La legge Zan è rivoluzionaria per l'Italia'

Lo chef stellato modenese Massimo Bottura in campo a sostegno del Ddl Zan.'Questa mattina ero in cucina e mentre stavamo provando il nuovo menu pensavo a quanto sia straordinaria la mia squadra - dice Bottura nel video -. Ho visto nel mio team la forza della diversità: di colore, di razze, di orientamenti sessuali. Tutti sanno che io ho sempre trattato la mia squadra come una famiglia allargata. Bene, io penso che ogni persona abbia diritto a una famiglia”.“Finalmente in Italia si è pensato, discusso e scritto una legge, la legge Zan, che protegge le diversità, la disabilità, le unioni civili legalmente. Una legge approvata alla Camera, ma bloccata al Senato, che vuole contrastare la violenza omofobica. Una legge rivoluzionaria per l’Italia”.