Bullismo e Cyberbullismo, accorgersi dei segnali per agire

il deriva dall’inglese “bullying” e viene usato nella letteratura internazionale per connotare il fenomeno delle prepotenze tra pari in un contesto di gruppo. Un fenomeno sociale che colpisce i giovani, non solo di oggi, e trasversale alle nazioni che le nuove frontiere tecnologiche hanno amplificato.Ne parliamo nella nuova puntata di Lo Spazio che sa, la rubrica video settimanale in collaborazione con U.Di.Con. Emilia Romagna. L'Unione per a difesa dei consumatori ha affrontato molte volte, anche all'interno delle scuole, attività di sensibilizzazione rispetto a questo fenomeno dai numeri sempre più allarmanti. Ma è nell'accorgersi per tempo dei segnali, diretti ed indiretti, che le vittime del bullismo mandano, e allo stesso tempo fare squadra e gruppo intorno a loro, anche per fare vincere la paura e spingerli a denunciare, a costituire il deterrente migliore per affrontare il problema. Oltre alle denunce alle forze di Polizia.