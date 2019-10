Matteo e Pierluigi, l'abbraccio di Modena

Un silenzio irreale ma pieno di emozione quello che per lunghi minuti ha accompagnato il gruppo di centinaia di persone, cittadini comuni, autorità rappresentanti delle forze di Polizia (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale), e Vigili del Fuoco che hanno preso parte alla fiaccolata statica, davanti alla Questura di Modena, in ricordo dei due agenti uccisi nella questura di Trieste,. Organizzato da tutte le sigle sindacali della Polizia di Stato e della Polizia Locale.Tanti fiori che si sono aggiunti a quelli che spontaneamente erano stati deposti nei giorni scorsi da rappresentanze delle forze dell'ordine e di comuni cittadini, sotto la lapide in onore dei caduti della Polizia di Stato, all'ingresso della questura. Dove in serata erano state poste le immagini di Matteo e Pierluigi.'Crediamo che l'ultimo video postato dai due agenti in servizio sulla loro volante in cui rassicurano i cittadini della loro presenza a vegliare sulla notte, sia la migliore della loro passione e dell'attaccamento al loro lavoro' - ha affermato il questore di Modena Maurizio Agricola, visibilmente emozionato anche se non stupito dalla folla giunta davanti alla Questura. 'La solidarietà mostrata dalla città nei confronti della Polizia di Stato è stata straordinaria e rende onore ai due agenti che hanno perso la vita nello svolgimento del proprio dovere'A presenziare al momento di raccoglimento il Prefetto di Modena Maria Patrizia Paba che insieme al questore ha passato in rassegna, per un saluto, tutte le rappresentanze delle forze dell'ordine e di polizia presenti.