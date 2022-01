Camminata delle libertà di Paolo Sceusa: 'Ognuno si metta in marcia'

Continua la camminata delle libertà dell'ex magistrato e giurista Paolo Sceusa. Nei prossimi giorni Sceusa sarà a Modena, protagonista in piazza Sant'Agostino di un evento promosso da Modena Libere Menti, La gente come noi Emilia Romagna e il Comitato italiano per la libertà di Flavio Morani.'La libertà è come la felicità, è una aspirazione - afferma Sceusa -. Non è una cosa che si può raggiungere pienamente e quando la si raggiunge non è per sempre. Si può misurare solo quando la si perde e quindi occorre difenderla'.'Io propongo quindi che ognuno si metta in marcia a livello personale - continua l'ex magistrato - Una marcia per dire no al Green Pass e no all'obbligo vaccinale'.