Cani, cavalli, conigli, capre e api: a Gaiato tutti benedetti

Una giornata di festa e di tradizione particolarmente partecipata. Anzi, molto partecipata, dopo anni di stop dovuto all'emergenza covid che aveva impedito anche il momento di festa successiva alla cerimonia religiosa, a base di crescentine borlenghi e vino e dolci offerti a tutti i partecipanti dal locale comitato parrocchiale. Quest'anno ritorno alla normalità. Festa completa. Dalle 10, con messa nella chiesa aperta anche agli animali di ogni tipo, gremita, benedizione nel piazzale sotto il campanile e poi momento conviviale aperto a tutti i partecipanti. Fuochi accesi e lintri di 'colla' per borlenghi prodotti a decine da maestri borlengai, insieme a centinaia di crescentine e dolci. Il tutto accompagnato dal suono di chitarra e fisarmonica. Come in una sagra, ma di inverno. Nel piazzale della chiesa ci sono tante persone con i loro amici piccoli o grandi, a due o quattro zampe.Sono arrivate da un po' tutto l'appennino, e non solo. Quest'anno è arrivata anche una arnia, con le api. Per ricevere la benedizione, forse utile ad affrontare le sfide rappresentate da un clima bizzarro. Poi cavalli, cani, tantissimi cani. Ma c'è chi nel retro dell'auto ha caricato le caprette. E c'è un coniglio, chiamato ironicamente Arrosto. Cani da caccia e gatti. Per Don Roberto Montecchi un grande lavoro. L'acqua santa scorre. C'è anche il sindaco, neo papà, non nuovo alla festa di S.Antonio. 'Gaiato si conferma protagonista della tradizione - dice - una giornata bellissima, complimenti agli organizzatori e arrivederci al prossimo anno'