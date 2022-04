'Caos ticket, l'Asl fermi gli avvisi, chieda scusa e faccia chiarezza, così è uno schifo che offende i cittadini'

'Una operazione sbagliata, fatta male e grossolana, nel metodo e nel merito, offensiva nei confronti dei cittadini e che va fermata. L'Ausl chieda scusa ai cittadini, blocchi l'invio degli avvisi e faccia chiarezza rispondendo sugli errori e le tante incongruenze segnalate da migliaia di cittadini, da noi evidenziate, e che abbiamo segnalato in una lettera inviata all'Ausl. Capiamo i comunicati stampa inviati per dire di avere la situazione sotto controllo e per dire che la ditta che invia gli avvisi è legittimata a farlo, ma qui non è a posto nulla e così posta la questione offende i cittadini. L'Ausl dovrebbe rispondere alla nostra richiesta formale in cui chiediamo di chiarire l'operazione anche nel merito del rapporto con la ditta alla quale è stato affidato il recupero crediti che a quando ci risulta guadagnerebbe anche in relazione ai soldi recuperati.non usa mezzi termini per commentare il caos creato negli ultimi mesi dall'invio di avvisi di accertamento per riscossione ticket e per multe per presunte mancate disdette di visite. Sono 60.000 solo nei primi 3 mesi dell'anno quelle inviate, per conto dell'Ausl di Modena, da una società di recupero crediti. 'Nulla ci sarebbe di strano se non fosse che migliaia di questi avvisi sono palesemente sbagliati nella forma e nel contenuto, anche perchè non contengono quelle informazioni e quegli elementi che consentono di porre i cittadini nelle condizioni di rispondere e di difendersi, ma non solo. Il recapito delle raccomandate è stato affidato ad una società che ha come unico riferimento Modena. Ciò significa che se abito in un comune che dista 50 chilometri, in caso di avviso di giacenza, devo recarmi a Modena per ritirarla. In sintesi è una operazione fatta male in maniera grossolana e in più con un problema anche etico di fondo. A questo punto chiediamo che l'Ausl blocchi tutto, e risponda alle richieste di chiarimento che noi come altre associazioni abbiamo posto a nome di migliaia di cittadini. Sia nel merito e nelle forme degli avvisi sia rispetto al rapporto con la società di recupero crediti. Se non avremo risposte sceglieremo di procedere in altre sedi'Gi.Ga.