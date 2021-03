Il carcere di Modena, tra riforme mancate e latitanza della politica

'Terminata la fase acuta della crisi scaturita dalla rivolta di alcuni detenuti, un anno fa, e che portò alla morte di 9 di essi è necessaria una profonda riflessione sulle ragioni dell’accaduto, sulla totale assenza della politica, attenta al carcere solo in condizione di emergenza e sul sistema delle pene alternative. Che era al centro di un ambizioso progetto di riforma dell’ordinamento penitenziario che avrebbe inciso non solo sul fronte dei “numeri” del carcere in Italia, ma anche rispetto all’adozione di politiche punitive dotate di ben maggiore efficacia in termini rieducativi e di risocializzazione favorendo la concessione di misure alternative alla pena. Progetto di riforma organico su cui era stato svolto un enorme lavoro ma abbandonato nella nuova legislatura.Anche le “recenti” riforme in punto di applicazione di misure cautelari personali, hanno segnato il passo senza riuscire ad invertire il trend dell’uso indiscriminato della custodia cautelare in carcere in pendenza di giudizio'Sono alcuni punti sui quali ci siamo soffermati nell'incontro avuto alcuni giorni fa con l'avvocato penalista Roberto Ricco, neo presidente della Camera Penale di Modena'Da tempo, anche la nostra Camera Penale aveva denunciato le insostenibili condizioni della casa Circondariale di Modena, abitata da un numero spaventoso di detenuti, di molto superiore alla capienza regolamentare ed al numero degli agenti di custodia necessari a garantire condizioni di sicurezza dell’istituto.Già nei primi giorni di diffusione del Coronavirus, gli avvocati avevano denunciato il rischio di una situazione non gestita, avvertendo come le carceri fossero vere e proprie polveriere e come l’unica soluzione per evitare il peggio fosse quella, quantomeno, di applicare misure cautelari fuori da quelle mura e misure alternative alla detenzione per chi avesse dato buona prova durante l’espiazione della pena.La Camera Penale di Modena – come tutti i penalisti italiani – vigilerà con la massima attenzione sullo sviluppo delle indagini, per comprendere l’esatta dinamica dei fatti e le ragioni dei decessi con l’auspicio che questi fatti siano seriamente valutati per ripensare il sistema punitivo'