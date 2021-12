'Cari nonni, con i vostri nipoti usate la mascherina'

L'80% di pressione in meno sulle terapie intensive nonostante l'alto numero e l'aumento dei contagi rispetto al 2020. Con un numero di ricoverati in regime ordinario ed in terapia intensiva che comprende tra i vaccinati solo persone con patologie o fragili. Cristina Mussini, direttore delle Malattie Infettive e Giulia Gentile della Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, confermano, dati alla mano, ciò che è ormai assodato risulta essere l'efficacia del vaccinazione sulla riduzione degli effetti gravi tra i malati di covid e e quindi la minore pressione sugli ospedali e sulle strutture sanitarie. 'Dati che possono sembrare rassicuranti ma che non devono indurci ad abbassare la guardia' - affermano. Da un lato, pare a causa di un allentamento delle misure di prevenzione adottate dalla popolazione, si registra un forte aumento delle bronchioliti virali tra i bambini che ormai saturano il reparto del Policlinico, e dall'altro l'alto numero di assembramenti delle festività natalizie. Situazioni da evitare insieme al corretto e costante uso della mascherina. Aspetto richiamato dalla Dottoressa Mussini nello specifico dei contatti tra nonni e nipoti ed in particolare nelle festività durante le quali i rapporti e le occasioni di contatto aumentano.