Carpi, blitz antidroga nelle scuole col cane Rex

Stamattina i carabinieri di Carpi, insieme al Nucleo Cinofili di Bologna, hanno ispezionato le aule di due istituti scolastici superiori di Carpi. I controlli, anche sollecitati dai rispettivi dirigenti scolastici e da molti genitori, rientrano nell’ambito di una costante attività programmatica messa in campo per arginare - soprattutto tra i giovani - il consumo di stupefacenti. Gli esiti dei controlli, messi in campo in particolare con l'ausilio del cane Rex, hanno comunque dato esito negativo e non è stata trovata sostanza stupefacente.