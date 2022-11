Carpi e Bassa, controlli nei B&B, tre gestori denunciati

Riscontrata la mancata registrazione degli ospiti di cui, per legge, è obbligatorio l'invio dei dati al Ministero dell'Interno. Con il Comandante della compagnia dei Carabinieri di Carpi il quadro sull'attività e sui rischi per chi non ottempera

Sono una trentina le attività controllate nel corso di quest'anno a Carpi dai Carabinieri della locale compagnia. In tre di queste sono state riscontrate irregolarità per inottemperanza dell'obbligo di registrazione dei clienti ospiti. Una violazione della norma che per i trasgressori comporta una azione di carattere penale oltre ad una ammenda. Una azione di controllo, qualle condotta nei confronti dei B&B e affittacamere illustrata dal Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Carpi Stefano Covolo











