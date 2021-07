Casari (ex CPL): 'Spero che altri non vivano ciò che hanno fatto a me'

'Spero che questa vicenda giudiziaria abbia insegnato qualcosa ai protagonisti (pubblica accusa e giudici) affinché nessuno debba subire in futuro ciò che ho subito io. Le persone innocenti esistono e non sono quelli che l'hanno fatta franca, bensi coloro che non hanno fatto ciò per cui sono stati accusati'. Roberto Casari, storico presidente della CPL Concordia, uomo-simbolo della cooperazione emiliano-romagnola che dopo una odissea giudiziaria durata 5 anni, ha ottenuto la piena riabilitazione dall’accusa più infangante: quella di essere sceso a patti con i boss. La storia di Casari è raccontata in un libro - In mano alla Giustizia, il caso Cpl Concordia - scritto dal direttore de La Pressa, Giuseppe Leonelli, con prefazione dell'ex segretario della Commissione parlamentare antimafia Lorenzo Diana, edito da Pendragon, presentato oggi al teatro Guiglia in centro a Modena.Il libro è anche una occasione per una riflessione sul ruolo delle associazioni antimafia e ospita un intervento di Franco La Torre.Alla presentazione, moderata da Giuseppe Leonelli e introdotta da Paolo Cristoni, era presente il direttore direttore dell'Avanti online Mauro Del Bue che si è soffermato anche sugli effetti che la riforma della giustizia sui processi e sul carcere preventivo.Nel video Roberto Casari e Mauro Del Bue