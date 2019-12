'Caso Fagioli, per Bonaccini licenziare con sms è un buon lavoro...'

'Mi viene da ridere: è da due anni che Fagioli bussa alla Lega. Io sono felice se corre di là, quello che mi preoccupa è il concetto che Bonaccini ha di 'bravo imprenditore': se mandare a casa con un sms per lui è 'buon lavoro', anche di questo gli elettori prenderanno nota'. Parlando con i cronisti a margine di una conferenza stampa nella sede di Confabitare a Bologna, Lucia Borgonzoni, candidata di centrodestra alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, ribadisce di aver detto 'no' alla candidatura di Carlo Fagioli, ora in lista con Stefano Bonaccini, e di non aver incassato nessun 'no' dall'imprenditore reggiano, a differenza di quanto sostiene quest'ultimo.Quanto ai prossimi appuntamenti della campagna elettorale in vista delle elezioni del 26 gennaio, l'esponente leghista assicura di 'non sapere ancora quale sara' il programma' della prossima visita a Bologna del leader del Carroccio, Matteo Salvini, gia' annunciata per lunedi'. Invece, conclude, 'posso dire che lunedì mattina sono con Giovanni Toti alla presentazione di un'altra lista in mio appoggio, che è quella del partito di Toti ('Cambiamo') e del Popolo della famiglia'.