Caso Frattina Castelvetro, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune

Svolta nel caso-Frattina a Castelvetro ( qui i recenti sviluppi ). Ieri il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisprudenza amministrativa la causa intentata contro il Comune, per la quale il Tar aveva condannato l'Ente, il quale aveva fatto ricorso.I proprietari aventi interesse potranno intentare causa civile, se lo vorranno.'Dalla sentenza si evince come non si sia trattato in alcun modo di un occupazione od esproprio per pubblica utilità e come i comportamenti del Comune siano stati posti in essere nell'esercizio di funzioni pubbliche - afferma l'ex sindaco di Castelvetro Giorgio Montanari -. Dal punto di vista del diritto amministrativo (e questo è molto importante per chi ha amministrato a Castelvetro) si chiude una vicenda più e più volte fortemente strumentalizzata per fini politici di una precisa parte, sulla cui malafede ho sempre insistito. Resto convinto, al contrario, della buona fede delle Amministrazioni che si sono succedute, tentando, di risolvere un problema enorme'.Soddisfatto, ovviamente anche l'attuale sindaco Fabio Franceschini. 'Si chiude il percorso amministrativo e ora la controparte può decidere se ricorrere al Tribunale ordinario oppure no, cosa che sconsiglio, anche se non sta a me dirlo - afferma Franceschini -. Ad oggi comunque il Comune di Castelvetro non deve sobbarcarsi l'onere della bonifica di quel terreno'.