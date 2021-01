'Caso Vaccini, accerteremo la verità, ma ci vorranno giorni'

'Con grande rispetto e collaborazione da parte degli organismi sanitari, i Carabinieri di Modena ed i Nas di Parma stanno svolgendo indagini accurate per accertare quanto è successo. Chiediamo rispetto anche dei tempi necessari per approfondire tutti gli aspetti della vicenda'Iltraccia un primo punto a due giorni dal caso sollevato da La Pressa sui vaccini 'avanzati' a fine giornata e somministrati a soggetti (anche minorenni), parenti di operatori sanitari, non aventi diritto perché non inseriti nelle categorie definite dai protocolli e dal piano di vaccinazione Covid, presso il punto unico provinciale di Vaccinazione al centro servizi Ausl di Baggiovara. Un caso diventato nazionale sul quale ieri è intervenuta la Direttrice Sanitaria Silvana Borsari, responsabile del piano vaccinale in provincia di Modena e che nei prossimi giorni passerà sul tavolo della Procura. Raggiunto questa mattina da La Pressa il Procuratore Aggiunto Giuseppe Di Giorgio ha confermato: 'Siamo in attesa gli atti e dell'informativa dei Carabinieri. Crediamo ci vorranno giorni'. Atti che potrebbero portare all'apertura di un fascicolo specifico o di una archiviazione. Tra le ipotesi di reato possibili c'è quella di peculato, che nel caso specifico riguardarebbe l'uso personale da parte di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle proprie funzioni di un bene pubblico. Ma si tratta ancora solo di ipotesi che compresa quella dell'archiviazione, potranno prendere forma solo nel momento in cui gli atti dei Nas dei Carabinieri (sulla cui azione si è soffermato oggi il Comandante dei Carabinieri) arriveranno agli uffici giudiziari di Corso Canalgrande. Il Comandante Marco Pucciatti ha sottolineato la grande collaborazione tra gli organismi istituzionali sanitari e dello stato che anche in questa vicenda - ha affermato - 'contribuirà all'accertamento della verità'Gi.Ga.