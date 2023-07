Casse espansione Panaro, fase 2 del collaudo al via entro fine anno

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Così il dirigente Aipo Massimo Valente ha risposto ufficialmente all'accesso agli atti presentato dal consigliere di San Cesario Mirco Zanoli sul tema delle casse di espansione del Panaro.'In merito alle paratoie della cassa è necessario procedere con degli interventi di miglioramento funzionale che rientrano in quelli citati precedentemente e che sono in fase di esecuzione. AIPo sta lavorando per portare a termine tutte le fasi del collaudo; considerata la necessità di garantire la massima sicurezza dei territori di valle per lo svolgimento delle prove e che ogni elemento emerso nelle singole prove dovrà essere adeguatamente approfondito e risolto prima dell’avvio della fase successiva, le tempistiche sono correlate al completamento degli interventi propedeutici di cui sopra - continua Aipo -. Si stima che la fase 2 delle prove sperimentali possa essere avviata entro la fine del 2023, una volta completati gli interventi sopra richiamati e sulla base delle condizioni idrologiche che si verificheranno.

Per la fase 3, l’AlPo prevede l’avvio delle attività immediatamente a seguire rispetto alla conclusione della fase 2. Anche in questo caso, tale previsione potrà essere attuata al verificarsi di condizioni idrometeorologiche idonee e sulla base degli elementi che emergeranno dalle prove di fase 2. In ogni caso, sarà cura deII'Agenzia tenere aggiornati gli enti locali territorialmente coinvolti e la Regione rispetto all’andamento delle prove, agli interventi che si dovessero rendere necessari e alla calendarizzazione delle azioni successive. Si fa presente che è stato attivato un tavolo di confronto con gli Enti competenti in materia al fine di poter prendere in esame ogni utile indicazione per lo svolgimento delle prove di invaso in oggetto'.