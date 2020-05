Castellarano: pestaggio brutale in strada, vittima uomo di Castellarano

I Carabinieri stanno indagando sul grave episodio di violenza avvenuto ieri sera, nel comune di Castellarano, in località Tressano, in provincia di Reggio Emilia Castellarano: un 40enne modenese, di Prignano, è stato raggiunto da un gruppo di persone a bordo di un'auto di lusso. Uno degli occupanti è sceso prendendolo a calci e pugni. L'uomo è riuscito a divincolarsi ma è stato inseguito dall'auto che pare lo abbia travolto da un lato, facendolo cadere a terra. Qui la vittima dell'aggressione è stata nuovamente raggiunta anche da altre persone. Le immagini, che colpiscono per la loro violenza, sono state messe in rete dopo che un uomo le a riprese con un cellulare. E commentate anche dal sindaco di Castellarano Giorgio Zanni che si rivolge direttamente agli aggressori: 'Abbiamo investito decisamente tanto in sistemi di #sicurezza, nuove #telecamere OCR di lettura targhe, telecamere di contesto, gruppi di vicinato, collaborazione e #condivisione di dati e apparati con le Forze dell’Ordine. Bravi, bell’idea: avete decisamente #sbagliato Comune. Proprio grazie alle #indagini, al lavoro in corso delle Forze dell’Ordine, alle preziose immagini private unite a quelle dei numerosi dispositivi che abbiamo installato in tutto il territorio, ho più che fondati motivi di dirvi (con estremo piacere) che credo li rivedremo presto. Dove meritano di stare'