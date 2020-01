Cimice, agricoltori in piazza: 'Soluzioni bloccate dalla burocrazia'

La cimice asiatica è un nemico comune che ha provocato danni enormi all’intero comparto dell’ortofrutta e al suo indotto, in Emilia Romagna 250 milioni di euro di danni con impatto su 3000 posti di lavoro e su un indotto enorme. Uno scenario devastante che unisce tutte le associazioni in una lotta davvero integrata per ottenere sostegni per affrontare l'emergenza provocati dai danni fino ad ora provocate e per applicare tutte le soluzioni necessarie.Grande manifestazione oggi a Ferrara e il 6 febbraio, a Modena, convegno nazionale sullo stato dell’arte, la ricerca scientifica e le tecniche di difesa, con esperti internazionali. Perché le soluzioni ci sono ma sono vincolate per non dire bloccate da una normativa rigida che deve cambiare e dalla burocrazia. Tra quelle naturali e forse più efficaci quello della 'vespa samurai', antagonista naturale della cimice asiatica. Quest'ultima, emigrata sui nostri territori spinta dall'innalzamento delle temperature, di nemici naturali non ne ha.Ne abbiamo parlato con il Direttore regionale di Confagricoltura Modena, oggi a Ferrara insieme ai rappresentanti delle maggiori organizzazioni di categoria. Assente, l'ormai ex Presidente regionale di Confagricoltura, la modenese Eugenia Bergamaschi. Dopo essersi autosospesa dall'incarico di vertice e rappresentanza, in concomitanza con la candidatura (vista sfavorevolemente dalla base associativa), nella lista Bonaccini presidente alle elezioni regionali, ha rassegnato nei giorni scorsi, dopo i risultati elettorali, le proprie dimissioni dall'associazione. Che ora dovrà procedere al rinnovo della presidenza