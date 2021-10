'Una classe politica di basso livello ci ha portato in un caos indecoroso'

'Mai avrei potuto prevedere che in Italia fosse se fossi finiti in questo caos indecoroso foto di una classe politica di bassissimo livello capace di infilarsi in un pasticcio come questo. Se questa classe politica e i grandi media a loro funzionali sperano di afrontare i problemi con una retorica antifascista senza nemmeno spiegare cosa sia il fascismo e l'antifascismo, resteranno delusi'. Basta una domanda per liberare il fiume in piana di Franco Cardini, a Modena nei giorni scorsi. Lo incontriamo al chiostro San Pietro, insieme al filologo Francesco Benozzo. 'Ho 81 anni, green pass ottenuto con la doppia vaccinazione. Per me oggi il problema non è il green pass ma un paese che sta subendo un impoverimento drastico, dove si perde il lavoro con 12 milioni di persone che sotto al livello della sopravvivenza economica, che vivono solo attraverso escamotage e pannicelli caldi di carattere sociale che arrivano dal governo. Sui vaccini, il governo aveva il diritto dovere di assumersi le responsabilità. Uno stato di diritto può anche programmare una guerra ma nessuno stato di diritto si può permettere di dire ai cittadini che mandi in guerra che se muoiono non sarà assicurata la pensione alla famiglia. Ciò che non può fare è imporre divieti ed obblighi con escamotage giuridici per imporre a qualcuno a fare qualcosa senza avere il coraggio di mettere un obbligo. Ciò vuole dire che siamo siamo arrivati più o meno alla frutta, tanto più perchè credo che questo governo non avrebbe avere avuto nessun rischio se si fosse addossato la responsabilità di un obbligo vaccinale. L'esperienza americana, per esempio sul caso Marlboro, insegna che anche se ci fossero valanghe di denunce contro lo Stato l'uno per cento andrebbe in porto. Mi stupisce che uno come l'attuale presidente del Consiglio che pare un messia disceso dal cielo scivoli su una buccia banana. Un governo che non sa districarsi tra i divieti e i veti di Confindustria da un lato e del fondo monetario dall'altro e che sta portando al collasso il nostro paese, un collasso che, visto che non siamo un paese sovrano, ci portebbe direttamente ad salvataggio da parte delle truppe della Nato'