Vigilia di Natale tra auguri, ultimi acquisti, controlli e appelli a comprare locale

Dal capoluogo ai centri della provincia in corso per molti modenesi incontri augurali e ultimi acquisti prima del Natale. Come da quasi due anni a questa parte il mondo del commercio modenese e della ristorazione si sta adattando con grande sacrificio alle festività accompagnate dall'emergenza Covid, con regole stringenti. Regole nella stragrande maggioranza dei casi pienamente rispettate in tutti gli esercizi, ma che mettono a dura soprattutto bar e ristoranti che ancora oggi, in pieno inverno, hanno dovuto attrezzare plateatici, Dehor e rispondere alla grande richiesta di tavolini all'aperto per soddisfare, per colazione pranzi e cene anche chi il grenn pass non ce l'ha o ne contestano l'utilizzo. 'Dobbiamo dare atto a tutti i commercianti della grande correttezza nel rispetto delle regole dimostrata ormai da quasi due anni. Premiare questo sforzo è giusto' - afferma il'Anche per questo esorto tutti i cittadini a scegliere acquisti e prodotti locali, nei negozi delle nostre città. Dove oltre ad un servizio e ad un contatto umano insostituibile dalle piattaforme on-line si valorizzano produzioni e specialità locali. E' un appello che come associazione lanciamo da mesi e che in occasione del Natale si rafforza.'Tanti i controlli ma poche irregolarità riscontrate e soprattutto legate al mancato o non corretto utilizzo del Green Pass' - afferma il Maggiore Vito Ristallo, comandante della compagnia dei Carabinieri di Modena nel corso di una attività di controllo in centro a Modena