'Nuova fase di conflitto tra super-potenze, serve una scelta chiara per dell'Occidente contro Russia e Cina'

'Con una guerra alle porte dell'Europa questo conflitto ha riportato indietro le lancette della storia ha aperto una nuova lunga fase con uno scontro tra superpotenze: da un lato Russia e Cina e dall'altro gli Stati Uniti. Noi che con gli Stati Uniti e l'Europa siamo le gambe dell'Occidente e del mondo libero dobbiamo fare una scelta netta'. Stefania Craxi, da alcune settimane alla guida Commissione Esteri al Senato, a Modena per l'evento elettorale organizzato da Forza Italia Emilia-Romagna e Modena invita ad una scelta di campo per l'occidente e traccia la linee che dovrà assumere la commissione. A brevissimo un viaggio negli Stati Uniti, e un tavolo sul mediterraneo perché è lì, sul quel piano 'mediterraneo' - dice - 'che vinceremo o perderemo tutti'. 'E' li che si gioca anche la sfida alimentare e della crisi che potrebbe colpire anche l'Africa con conseguenze forti anche sul fronte dell'immigrazione. Noi siamo un Paese accogliente e continueremo a dare assitenza a tutti i profughi ma per i migranti economici dobbiamo porre dei limiti per garantire un equa accoglienza e opportunità'