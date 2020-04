Contagi zero al 29 maggio? Contrariato da queste previsioni

'Non trovo corretto esibirsi in previsioni su cose che nessuno sa. Nessuno ha la sfera di cristallo. Sono contrariato sia da chi prevede una ondata di ritorno ad autunno sia da chi previsioni sulle date (per l'Emilia-Romagna è stata indicata quella del 29 maggio), nelle quali le regioni potrebbero raggiungere il livello contagio zero, anche perché è più auspicabile un livello di contagio minimo e che renda sotto controllo il virus con il quale dobbiamo convivere che puntare ad un contagio zero'.Così, nella seconda parte della quotidiana diretta serale sui dati del contagio in Emilia-Romagna, il commissario regionale per l'emergenza sanitariacommenta le previsioni elaborate e pubblicate in queste ore, regione per regione, relative al raggiungimento della soglia del cosiddetto contagio zero, dall'Osservatorio sulla salute coordinato dal Prof. Ricciardi. Venturi non la manda a dire.'Non apprezzo chi si espone in queste previsioni. Apprezzo molto di più chi ci discrive la situazione in cui ci troviamo. A differenza di alcune settimane fa in cui eravamo in una condizione da semaforo rosso, oggi siamo ad un semaforo giallo che si appresta a diventare verde'.E rispetto ad una ondata di ritorno del virus Venturi afferma: 'Sinceramente non lo so, ma sicuramente so che anche se ci dovesse essere, saremo preparati ad affrontarla. Squadra di virologi stanno sviluppando e mettendo in campo continuamente strategie di cura importanti. Senza considerare che il virus ha cambiato vestito. Nei primi periodo le condizioni della maggior parte delle persone che venivano ricoverate erano molto più gravi rispetto a quelle che registriamo oggi. Questo è anche il risultato delle cure elaborate che ci consentono di aggredire il virus prima che possa sviluppare le conseguenze più gravi'