Conte: delibera stato di emergenza per l'alluvione dopo le feste

La richiesta dello stato di emergenza avanzata dalla Regione Emilia-Romagna per le conseguenze del maltempo che nel fine settimana del 6 dicembre ha colpito la regione ed in particolare la provincia di Modena, con l'alluvione di Nonantola, sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri nella prossima riunione, presumibilmente prima di Natale, per poi essere deliberata dopo natale.Lo ha confermato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel collegamento video durante l'inaugurazione del nuovo Data Center di Modena

