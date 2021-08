'Continuiamo il sogno di Luciano, portare la lirica a tutti'

Da Nek in veste di presentatore alla favola che lanciò il tenore Vittorio Grigolo, presente alla casa Museo in un una esibizione in duetto anche con i giovani della scuola. La Presidente della Fondazione Luciano Pavarotti ha presentato a Modena, presso la sede della scuola Vecchi-Tonelli di Modena, e della Città del bel canto, le celebrazioni in occasione del 14° anniversario della morte.