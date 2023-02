Contro il Cagliari servono fiducia e determinazione

“Serenità, fiducia, determinazione, personalità”. Sono queste, secondo Attilio Tesser, le qualità che il Modena deve sfoderare contro il Cagliari domani sera, nell’anticipo della quarta giornata del del girone di ritorno Serie Bkt: “L’avversario ha tutto per fare male a tutti, ma noi non dobbiamo farci condizionare dai loro valori. Affrontiamoli con lucidità”.









