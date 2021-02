Controllo camion in A22: 75 veicoli controllati e 35 multe

Nel corso dell’intera giornata di ieri, la Polizia Stradale di Modena, con l’ausilio di unità cinofile e del terzo reparto volo della Polizia di Stato, ha effettuato presso il casello autostradale di Campogalliano sulla A22, un servizio straordinario finalizzato al controllo della regolarità dei trasporti delle merci e dei relativi veicoli e del rispetto sia delle condizioni di sicurezza degli stessi mezzi, con particolare riferimento ai tempi di guida e al sovraccarico, sia delle condizioni psicofisiche dei conducenti.Sono state complessivamente identificate 84 persone, controllati 75 veicoli e ritirate due patenti di guida.Le 35 violazioni al Codice della Strada contestate riguardano l’alterazione del cronotachigrafo, obbligatorio per i mezzi pesanti che registra i tempi di guida, i tempi di riposo e la velocità del mezzo; il sovraccarico del mezzo, che altera le prestazioni del veicolo in termini di sicurezza soprattutto in relazione agli spazi di frenata oltre a produrre sollecitazioni rilevanti alle strutture viarie; e il cabotaggio abusivo, che determina una concorrenza sleale tra operatori del settore dei trasporti, violazioni queste che vengono punite con sanzioni pecuniarie elevate.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.