Coppa Italia, Derby al Braglia: 'Modena da non sottovalutare'

Derby emiliano questa sera nei trentaduesimi di Coppa Italia. Tifosi gialloblù in fermento. L'indisponibilità del Mapei Stadium che ha portato la gara al Braglia costituisce un valore aggiunto per la squadra di Tesser. Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi ne ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul momento vissuto dalla squadra e toccare i temi più caldi in casa neroverde che avrà sul campo del Modena Calcio un dei primi test di stagione