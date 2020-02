Coronavirus, aiuti alle imprese: rinviato il DL

imprese

imprese

'Credo che stasera in Cdm non ci sara' un decreto, stiamo valutando di farlo entro la settimana'. Lo annuncia il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, al termine del tavolo al Mise sul Coronavirus con le. 'L'esigenza e' quella di rinviare alcune scadenze fiscali che non possono essere differite solo con un decreto ministeriale ma serve una norma primaria', spiega. Inoltre 'stiamo valutando una proroga del decretoche doveva entrare in vigore ad agosto, ma crediamo che non possa entrare in vigore prima dell'anno prossimo per non mettere in difficolta' le aziende nell'accesso al credito', conclude il ministro.