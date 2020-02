Coronavirus, Bellelli: 'A Carpi 14 contagiati e 36 in quarantena'

'Non è aumentato il numero dei casi: 14 contagiati nel nostro territorio e 36 persone sottoposte a quarantena. E 17 tamponi fatti ieri sono stati tutti negativi. Il virus ha due settimane di anticipo rispetto a noi, se rispettiamo le regole ridurremo questo vantaggio'. Così il sindaco di Carpiha fatto il punto in serata sull'emergenza coronavirus.'In un appartamento di proprietà del Comune in una via del centro sono oggi in quarantena tre cittadini provenienti dalla Cina da una zona non con focolaio endemico - ha aggiunto Bellelli -. Oggi sono sottoposti in quarantena preventiva, non sono malati e sono già stati controllati'.E poi il tema economico. 'La prossima settimana l'assessore regionale Colla sarà a Carpi per ragionare insieme su come ripartire a livello economico' - ha aggiunto Bellelli.