Coronavirus, Bottura ritira appello ad aprire e chiude la Francescana

Era il 3 marzo quando in conferenza stampa a Modena con gli altri chef modenesi Massimo Bottura invitava '- diceva riferendosi alla emergenza coronavirus -' (video sotto).Oggi, a sei giorni di distanza, la resa dello chef stellato che in un video (sopra) su Instagram. 'Ciao sono Massimo Bottura, alla luce delle recenti comunicazioni ministeriali siamo dispiaciuti di dover comunicare che l'osteria Francescana, Casa Maria Luigia e la Franceschetta resteranno chiuse fino al prossimo 3 aprile. Decisione presa a scopo preventivo per ridurre possibile rischio di esposisione e diffusione nel rispetto delle misure precauzionali varate dal ministero. Ragazzi ritorneremo più forti di prima. Ringrazio tutti i modenesi che da sabato ci hanno fatto sentire affetto, sono sicuro ci vedremo preso'.