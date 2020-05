Coronavirus, geografia dei contagi a Modena: solo Fiumalbo risparmiato

Prosegue il calo dei casi positivi al coronavirus in provincia di Modena. Ieri, sabato 2 maggio, sono stati refertati 697 tamponi, di questi 635 sono risultati negativi e 62 positivi, di cui 26 nuovi casi (gli altri erano ricontrolli); rimane costante sulla nostra provincia un numero di circa 600 tamponi refertati al giorno.

La crescita dei contagi

Nel video sopra è stato ricostruito il dinamismo di crescita dei contagi sul territorio provinciale, fino ai giorni del picco, a conclusione del quale il numero dei nuovi casi positivi si è ridotto progressivamente e dunque l’incremento risulta meno rilevante. I cerchi più grandi rappresentano i comuni dove è maggiore il numero dei contagiati. La progressiva crescita dei cerchi è influenzata dal numero di tamponi effettuati su ciascun territorio in relazione alla presenza di precedenti casi positivi: si nota infatti come sia da Carpi che prende il via l’epidemia, che poi però viene rilevata su tutti gli altri territori. Ad oggi l’unico comune in cui non è stato rilevato nessun caso è Fiumalbo. In generale sulla zona appenninica si evidenzia un’incidenza minore dell’infezione.

Accessi per polmonite ai Pronto soccorso della provincia

Anche gli accessi per polmonite ai Pronto soccorso della provincia evidenziano un calo progressivo, seppur altalenante. Non solo calano gli accessi, ma anche i ricoveri rispetto agli accessi registrano una rilevante diminuzione.

Ricoveri

Prosegue il buon andamento dei dati relativi alle persone presenti all’interno degli ospedali della rete modenese (Ospedali AUSL, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e Ospedale di Sassuolo) confermando il calo progressivo già rilevato la scorsa settimana. Come è già stato ricordato, il picco è stato raggiunto nella settimana tra il 24 marzo e il 1 aprile – erano presenti più di 500 pazienti covid positivi di cui circa 100 in terapia intensiva – mentre i dati attuali riportano valori tipici della fase decrescente.

Esiti della malattia

Rispetto ai decessi l’età media (al 29 aprile) è 81 anni, per il 62% sono uomini e per il 38% donne. Il tasso di mortalità in provincia per 10.000 abitanti è del 5,5, vale a dire che si riscontrano poco più di 5 decessi ogni diecimila abitanti. Quanto ai guariti, sono alla data di ieri 1992 le persone guarite clinicamente di cui 1526 quelle con doppio tampone negativo.