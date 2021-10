Cortei anti-green pass in tutta Italia: 'Noi non siamo fascisti'

Almeno un milione di lavoratori in sciopero, 100mila i partecipanti alle manifestazioni che si sono svolte oggi in tutta Italia. È il primo bilancio dello sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati proclamato da Usb e da tutte le altre sigle del sindacalismo di base contro il governo Draghi, secondo quanto riferito dalla stessa Unione sindacale di Base. La giornata, si legge sul sito 'è iniziata con il blocco dei porti principali e si è poi snodata con cortei e presidi in 40 città.A Roma nel corteo che si è mosso da piazza della Repubblica diretto a piazza Santi Apostoli, sono confluiti i partecipanti ai tre foltissimi presidi tenuti davanti al Mise (aziende in crisi, da Alitalia a GKN all'ex Ilva), alla Funzione Pubblica (pubblico impiego) e al Ministero dell’Istruzione (docenti, Ata, studenti e ricercatori)'. Affollatissime anche le manifestazioni svoltesi a Torino, Milano, Genova, Trieste, Bologna, Firenze e Napoli. 'Noi non siamo fascisti' - lo slogan che si è levato dalle piazze a prendere nettamente le distanze dallo scempio messo in piedi da alcuni neofascisti sabato a Roma.La questura di Trieste ha comunicato che al corteo 'No green pass' di oggi hanno partecipato 15mila persone. E' stata la quarta manifestazione, da settembre, organizzata in città dal coordinamento del capoluogo giuliano: presenti anche portuali, no vax, comuni cittadini e organizzazioni varie. I portuali si sono detti pronti a bloccare il porto il 15 ottobre prossimo qualora l'obbligo del Green pass venisse confermato.Importanti manifestazioni anche in Emilia Romagna: circa mille lavoratori hanno bloccato il magazzino Amazon di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza.