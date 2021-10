Covid: agli ultra 80enni modenesi terza dose insieme ad antinfluenzale

Due settimana fa, il Direttore Ausl di Modena Antonio Brambilla aveva mostrato qualche accenno di preoccupazione di fronte alla scarsa risposta avuta al primo sms inviato ad un elenco di 1000 ultraottantenni modenesi fragili per ricordare loro che presto avrebbero avrebbero dovuto sottoporsi alla terza dose. Di questi infatti solo 200 avevano risposto. Poi anche la diffusione di questi numeri sicuramente bassi dagli organi di informazione, ha risvegliato l'attenzione sl richiamo dell'Ausl e all'invio di altri 500 messaggi è corrisposta la risposta di altrettanti soggetti. 'Il rapporto tra messaggi inviati e messaggi ricevuti è molto buono' - conferma Silvana Borsari, Direttore Sanitario Ausl di Modena e responsabile del piano vaccinale provinciale. 'Per gli ultraottantenni che saranno sottoposti alla terza dose ci sarò la possibilità di ricevere contestualmente anche il vaccino antinfluenzale. Su questo punto abbiamo avuto il via libera dagli organismi ministeriali e regionali'Nel frattempo c'è ancora un grande numero di persone in età lavorativa che non ha ricevuto nemmeno una dose o, spinti dall'obbligo del Green Pass, si è sottoposto ad una sola dose di vaccino, comunque insufficiente per ricevere il certificato verde. 'Per loro e non solo - ricorda Silvana Borsari - ricordiamo che i punti vaccinali ricevono senza prenotazione negli orari indicati nei singoli centri'