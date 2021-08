Covid: consiglieri interrogati dai cittadini si rivolgono a Donini

Nel loro ruolo di eletti e rappresentanti dei cittadini che con il voto hanno scelto di essere da loro rappresentati in Consiglio comunale, i consiglieri comunali di San Cesario Sabina Piccinini (Lista Civica nuovo San Cesario) e Mirco Zanoli (Lista Rinascita Locale), sono spesso raggiunti dalle domande dei cittadini confusi di fronte alle informazioni e alle disposizioni relative ai vaccini o, più in generale alla pandemia e alla diffusione del Covid. All'efficacia dei vaccini, al tema della loro obbligatorietà, validità, agli effetti sulla popolazione, al rapporto rischio benefici, del Green Pass, alle precauzioni ancora da assumere. Domande spesso semplici e di buon senso alle quali però è difficile fornire una risposta chiara e soprattutto ufficiale. 'Spesso ai cittadini che ci prendono come riferimento in quanto consiglieri comunali non sappiamo cosa rispondere, ed è così abbiamo deciso di rivolgerci a chi è tenuto a rispondere in modo ufficiale, all'Assessore regionale alla sanità Raffaele Donini. Abbiamo quindi raccolto le dieci domande più frequanti e gliele abbiamo spedite con una lettera alla quale speriamo venga data presto risposta'Nel video seguente le dieci domande