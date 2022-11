Covid e influenza, sintomi simili: tamponi o no?

Abbiamo girato la domanda a Stefano Zona, infettivologo Unimore: 'Consigliata per la tutela propria e per gli altri. Gli strumenti per il Covid ci sono. La resp

Migliaia di persone alle prese in questo periodo con tosse, raffreddore, mal di gola, febbre si chiedono se si tratta di covid oppure no. Il venire meno dell'obbligo vaccinale, del Green Pass (se non all'interno di strutture sanitarie e reparti con soggetti fragili), e delle restrizioni, ha ridotto anche i tamponi, per sapere se si tratta di covid o meno, ad una questione di autotutela personale e per gli altri. Questo è l'approccio al tampone in caso di sintomi che emerge anche dalle parole dell'infettivologo dell'Università di Modena e Reggio Emilia Stefano Zona al quale, nei giorni scorsi, abbiamo girato la domanda.











Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.