'Covid Modena, pazienti più giovani e mediamente più gravi'

'L'età media dei ricoverati si è abbassata, ieri era di 60 anni. In un giorno solo siamo arrivati ad avere 60 accessi in ambulanza e rispetto a prima ondata i pazienti sono mediamente più gravi e ne ricoveriamo dai 15 ai 20 al giorno'. A tracciare il quadro della emergenza Covid nel modenese è il dottor Giuseppe Pezzutto, direttore del Pronto soccorso del Policlinico.Nell’ultima settimana l’andamento dei riscontri di nuovi casi positivi nella provincia ha comunque avuto un calo rispetto al picco registrato precedentemente. Per quanto riguarda i ricoveri, l’aggiornamento odierno vede 326 ricoverati con tampone positivo. Di questi, 244 sono in degenza ordinaria, di cui 160 al Policlinico e 84 all’Ospedale Civile di Baggiovara. I ricoveri tra Terapia Intensiva e Semi Intensiva sono invece 82, di cui 46 al Policlinico e 36 all’Ospedale Civile.Il numero di ricoverati si mantiene comunque elevato, in particolare nel setting di area critica: per tale motivo è ancora mantenuta la sospensione dei ricoveri programmati in area internistica e chirurgica, sempre garantendo la gestione delle emergenze-urgenze.Rispetto all’andamento degli ingressi di pazienti positivi della settimana precedente, che aveva visto una media di 30 ingressi giornalieri sui due ospedali, negli ultimi 7 giorni si è passati ad una media di 25 pazienti al giorno, mentre i pazienti in uscita si attestano sui 27 ogni giorno.Dal 10 marzo a oggi, in base alle indicazioni regionali sullo screening con test REAL TIME PCR per la ricerca di varianti su pazienti positivi a Covid, sono stati valutati 99 tamponi positivi tra i pazienti ricoverati nelle terapie intensive del Policlinico, Baggiovara e Ospedale di Carpi. Tra questi, 77 tamponi hanno presentato mutazioni del virus compatibili con variante inglese, 18 compatibili con variante brasiliana mentre rimangono stabili a 1 i tamponi con mutazioni compatibili a variante nigeriana e 3 senza mutazioni ascrivibili alle suddette varianti.