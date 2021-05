Covid, scuola in ginocchio: dai sindacati 10 giorni di mobilitazione

'Dieci giorni di mobilitazione dal 10 al 20 maggio per mettere in luce le criticità di questo anno scolastico e chiedere interventi e investimenti per l’avvio del prossimo anno per evitare che la scuola continui a pagare uno dei prezzi più cari della crisi pandemica e sociale'. Ad annunciare l'iniziativa sono stati questa mattina i sindacati della scuola rappresentati da Claudio Riso, segretario Flc Cgil Modena, Antonietta Cozzo, segretaria Cisl Scuola Emilia Centrale, Pasquale Raimondo, segretario Uil Scuola Rua Modena e Gianni Fontana, segretario Snals/Confsal Modena.I sindacati hanno annunciato assemblee on line che copriranno tutti i luoghi di lavoro della provincia e una manifestazione conclusiva il 20 maggio davanti alla prefettura.'A più di un anno dall'inizio della pandemia nel secondo anno scolastico in cui le lezioni in presenza sono state caratterizzate da innumerevoli stop and go, sono tante le criticità che hanno pesantemente condizionato la vita delle scuole, dai trasporti insufficienti, fino ai sistemi di tracciamento saltati e agli screen in mancati - affermano i sindacati -. Come organizzazioni sindacali della scuola ci confronteremo con le lavoratrici ed i lavoratori e insieme a loro condivideremo le proposte di interventi e investimenti urgenti e necessari per l'avvio del prossimo anno per evitare che la scuola continui a pagare uno dei prezzi più cari della crisi pandemica e sociale. Si tratta della prima mobilitazione sindacale del mondo della scuola a livello nazionale da Modena infatti si vuole dare un segnale del disagio e delle difficoltà del mondo della scuola causati da errori che dopo un anno di emergenza non si sarebbero dovuti ripetere'. Nell'ambito delle giornate di mobilitazione sono previsti anche due incontri in presenza il 14 maggio con i parlamentari modenesi e il 17 maggio con i consiglieri regionali eletti nei consigli di Modena.