Cra, il covid non era una fatwa: l'esempio positivo di Villa Giulia

Con 101 tamponi negativi su 101 tamponi effettuati Villa Giulia, residenza a Pianoro di Bologna è tra le strutture per anziani COVID Free di Bologna. Una storia positiva che dimostra come il virus non fosse una fatwa inarrestabile e che quindi quanto accaduto in tante cra meriti scripolose indagini. “Il virus è stato messo alla porta ma questo non deve farci cantare vittoria, l’emergenza purtroppo continua” – ha dichiarato la Direzione di Villa Giulia che in queste ore ha dato la buona notizia ai dipendenti, agli ospiti e alle famiglie.

“È il momento in cui non possiamo abbassare la guardia ma continuare a rispettare tutte le norme di igiene e di protezione, così come ci viene indicato dalla Regione - aggiunge la dottoress Ivonne Capelli titolare della residenza per anziani di Pianoro insieme al fratello Marco -. La notizia che nessuno dei nostri ospiti è positivo al Coronavirus ci rincuora, restituisce un po’ di tranquillità alle famiglie ma anche a tutto il personale che in questi mesi ha lavorato con grande dedizione e responsabilità. Per questo voglio ringraziare tutti gli operatori di Villa Giulia e dire loro che solo rimanendo uniti potremo sperare vada tutto bene”.

La seconda buona notizia di Villa Giulia riguarda il calo dei decessi in questo primo scorcio del 2020. Infatti nei mesi gennaio - aprile, in piena epidemia COVID19, il numero totale dei decessi è di 8 rispetto allo stesso periodo del 2019 (10) con un decremento complessivo del 25%.

Villa Giulia, associata al Consorzio Ospedaliero Colibrì, è “blindata” alle visite dal 5 marzo scorso al fine di evitare qualsiasi tipo di contatto diretto proveniente dall’esterno. La struttura che a Pianoro accoglie pazienti autosufficienti e non, rimarrà chiusa fino a lunedì 18 maggio.

Dopo quella data, nel rispetto dei protocolli indicati, si aprirà alle visite su appuntamento, dando priorità ai familiari degli ospiti più gravi. Gli incontri con il proprio caro dureranno 10-15 minuti e si svolgeranno negli spazi esterni di Villa Giulia, indossando dispositivi di protezione individuale e con le dovute distanze.

'La formazione del personale sanitario, la sanificazione e disinfezione degli ambienti, l’uso dei DPI (mascherine facciali, disinfettanti superfici animate e inanimate, lavaggio accurato delle mani, guanti, ecc.) sono state tra le principali buone pratiche che hanno certamente contribuito a rendere ad oggi Villa Giulia Covid Free' - chiude la direzione della struttura.