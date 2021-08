Nuova Cra Ramazzini al palo, proposta MVP per l'attuale sede: sia centro Alzheimer

Fermo da mesi, avvolto dalle erbacce e già oggetto di occupazioni abusive. Simbolo ormai dello stop per non dire della marcia indietro del piano del comune per la realizzazione di 4 nuove struttura per anziani. E' il cantiere della nuova Casa residenza anziani nell’area tra via San Faustino e via Padovani che sostituirà l’attuale (o almeno dovrebbe sostituire) la Cra Ramazzini. L'attuale sede di via Luosi è come una elegante vecchia signora, capace di ospitare 70 anziani ospiti, ma con tanti acciacchi. Con diversi problemi strutturali (pochi bagni per tante stanze per esempio) che hanno messo a dura prova operatori e ospiti nel periodo della pandemia. Ma una struttura che per la sua collocazione, integrata con i servizi cittadini di un'area residenziale, ed i suoi spazi all'aperto, continua ad avere una dimensione ideale anche per la cura delle demenze. Ne sono convinti i rappresentanti di Modena Volta Pagina Andrea De Pietri e Manuela Tonini (quest'ultima anche presidente del Comitato Libro Verde), che vedono per la struttura attuale, anche nel momento in cui verrà sostituita dalla nuova sede, un futuro diverso, sempre legato alla cura degli anziani e dell'Alzheimer. Un futuro diverso almeno rispetto a quello prospettato già 3 anni fa dal sindaco di Modena Muzzarelli di ampliare nell'antico edificio parte dell'istituto Fermi. Con Tonini e De Pietri abbiamo fatto il punto sull'attuale e futura struttura che dovrà sorgere in via Padovani ma dove il cantiere interrotto sul futuro e sui tempi di realizzazione e messa a disposizione pone un grande punto interrogativoNella foto, sopra, l'attuale dede della Cra Ramazzini e, sotto, il cantiere fermo della nuova sede in via Padovani a Modena