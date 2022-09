Crisi Ucraina: Enrico Aimi ricorda Pratica di mare e rilancia mediazione con Berlusconi e Merkel

I tempi sono cambiati, ciò che sta succedendo oggi era impensabile alcuni fa, e così rappresentano ricordi d'altri tempi, quelli in cui Silvio Berlusconi, allora capo del Governo, nel summit di Pratica di Mare riuscì a mettere d'accordo Stati Uniti e Russia per un processo di pace suggellato da tanto di stretta di mano e foto cartolina ricordo sorridenti. Quasi come quella tra George W.Bush, Vladimir Putin, e Silvio Berlusconi fosse una rimpatriata tra amici. Altri tempi, appunto, ma se non ripetibili nel contesto attuale, sicuramente da prendere ad esempio rispetto alla situazione attuale. Ad esserne convinto è Enrico Aimi, candidato di Forza Italia alle elezioni politiche, Coordinatore regionale del partito e già Presidente del Gruppo Forza Italia in commissione esteri al Senato. Nell'incontro avuto sotto il portico di via Emilia Centro durante un presidio elettorale del partito, l'occasione anche per parlare del cavallo di battaglia storico per gli azzurri, ovvero quello delle tasse. Che nel programma per le elezioni politiche si traduce in Flat Tax e pace fiscale con il blocco delle cartelle.