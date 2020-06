Cucina un gatto sul marciapiede della stazione: denunciato irregolare

Ha ucciso un gatto e si è messo a cucinarlo accendendo un fuoco sul marciapiede vicino alla stazione di Campiglia. È quanto documentato da un video di alcuni passanti diventato ormai virale e accertato dai Carabinieri che hanno identificato l'autore in un 21enne straniero, che risulterebbe irregolare sul territorio nazionale, bloccato e denunciato per uccisione di animali.



Impressionante nel video, oltre alla crudeltà del gesto, anche l'assoluta strafottenza dell'uomo che nonostante la condanna dei passanti, una donna in particolare, non si fa scrupoli a continuare nella sua opera e nell'alimentare un braciere improvvisato su un marciapiede in un'area aperta, sulla pubblica via, nei pressi dalla stazione.



L'uomo, a fronte dei rimproveri di una donna, si giustifica dicendo di non avere cibo, e la donna gli contesta il fatto di avere però i soldi per comprare le sigarette.

Sul caso è intervenuta con un post su Facebook la sindaca di Campiglia, Alberta Ticciati: 'Il fatto accaduto alla stazione di Campiglia è molto grave e da condannare. Dopo la segnalazione della polizia Municipale di Campiglia mi sono subito attivata, ho contattato i carabinieri del turno di notte, intervenuti sul fatto, per assicurarmi che il responsabile di questo reato fosse stato identificato. È mia intenzione andare sino in fondo, affinché fatti come questi non restino impuniti e non si verifichino mai più'.