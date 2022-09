Da Antonio Alfieri nuova protesta contro caro bollette: a Roma il 13 ottobre

Dopo l'esperienza di #Ioapro, il movimento contro le chiusure legate alla emergenza Covid dal quale aveva preso le distanze mesi fa, il ristoratore sassolese Antonio Alfieri torna a farsi promotore di una nuova protesta, questa volta contro il caro-bollette. 'Come è possibile che una azienda come la mia possa pagare 10mila euro di bollette a fronte di bollette precedenti di 2mila euro? - si chiede Alfieri -. Ho venduto il primo locale ad agosto e anche il secondo locale, il Caminetto, con questi costi dovrei metterlo in vendita di fatto sottocosto, così per ora abbiamo deciso di aprirlo solo nel weekend. Questo però è un salvataggio al buio perchè dopo gli aumenti ci aspettiamo bollette triplicate. Purtroppo 30 miliardi da parte del Governo non bastano, occorrono 130 miliardi se no qui chiudono tutte le attività e le famiglie rischiano il collasso'.E allora Antonio Alfieri lancia una protesta a Roma il 13 ottobre. 'Dobbiamo essere a Roma in 100mila persone in occasione dell'insediamento del nostro governo. Dobbiamo essere lì con le bollette in mano'.