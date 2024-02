Da Modena a Milano per il Global Day X di Julian Assange

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra il 20 ed il 21 febbraio, infatti, sarà riunita l’Alta Corte di Giustizia Britannica per decidere in merito all’istanza d’appello, presentata dai legali del giornalista australiano, al fine di scongiurare la sua estradizione negli Stati Uniti. Questo provvedimento lo sottoporrebbe a un processo per 18 capi d’imputazione, in cui rischia un condanna fino a 175 anni di reclusione, oltre ai quattro che il fondatore di Wikileaks ha già trascorso, senza alcun processo e in regime di isolamento, nella prigione di massima sicurezza di Belmarsh a Londra, detta la Guantanamo inglese.Giornate cruciali in occasioni delle quali sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica in tutto il mondo.

Mobilitazione anche in Italia in 4 città. Da Modena, su un pulman organizzato, gli attivisti si recheranno presso la sede del consolato brittanico dove si svolgerà uno dei presidi della mobilitazione globale. A parlarci dell'evento e delle ragioni Solange Pichler del Gruppo Free Assange a Modena.



L'intervista sulla Pagina FB del La Pressa